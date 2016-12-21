Картина дня: погода на Новый год, убийство посла и подорожание сигарет

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала погода в Петербурге на новогодних праздниках. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (12:35), «Деловой Петербург» (13:10) и «Петербургский дневник» (13:55).

Синоптики обещают 30 и 31 декабря повышение температуры до плюса. Об этом рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, до конца месяца будет наблюдаться неустойчивая, но в целом теплая погода.

В начале следующей недели, 26 декабря, температура поднимется и будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла. Со второй половины недели произойдет похолодание до одного-шести градусов ниже нуля, а к праздникам начнется оттепель.

Температура воздуха в январе окажется в среднем на два с лишним градуса выше нормы и будет меняться от минус одного до минус шести (ночью до минус десяти). Ожидаются также кратковременные оттепели до трех градусов тепла.

Второй по значимости темой дня стали новые факты об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло 19 декабря в Анкаре. Ответственность за убийство взяло на себя объединение исламистских группировок «Джейш аль-Фатх». Коалиция состоит в том числе из боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее известной как «Джебхат ан-Нусра»).

Согласно заявлению боевиков, убийца Карлова, Мевлют Мерт Алтынташ, был членом террористической организации. Президент России Владимир Путин сегодня посмертно присвоил звание Героя России Андрею Карлову, а завтра примет участие в похоронах посла, в связи с чем его большая ежегодная пресс-конференция была перенесена с 22 на 23 декабря, она начнется в 12 часов дня.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стало возможное резкое подорожание сигарет. Средняя стоимость пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей. Такие подсчеты сделало Министерство внутренних дел России.

Цена пачки сигарет рассчитывалась на основе увеличения размера акциза на табачные изделия, другие факторы не учитывались, заявил замначальника 14-го отдела управления «П» ГУЭБиПК МВД России Сергей Смирнов. При этом он не сказал, от какой базовой цены отталкивалось МВД при подсчетах.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», «Фонтанка.ру» и «Мой район».