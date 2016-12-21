Коалиция "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции

Ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова взяло на себя объединение исламистских группировок "Джейш аль-Фатх". Коалиция состоит в том числе из боевиков запрещенной в России группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (ранее известной как "Джебхат ан-Нусра").

Согласно заявлению боевиков, убийца Карлова, Мевлют Мерт Алтынташ, был членом террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Аль-Яум ас-Сабиа".

Владимир Путин 21 декабря посмертно присвоил звание Героя России Андрею Карлову. На сайте Кремля сообщается, что звание присвоено "За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ". Также сегодня стало известно, что президент России перенес ежегодную пресс-конференцию на 23 декабря. Это связано с тем, что Путин примет участие в похоронах Карлова, которые пройдут завтра, 22 декабря.

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Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки. По данным властей Турции, в него стрелял сотрудник местной полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на выставку как охранник. Во время перестрелки его ликвидировали полицейские. МИД РФ и Совет безопасности ООН назвали произошедшее терактом.

Неожиданная трагедия стала очередным "толчком" в развитии отношений двух стран. Глава России Владимир Путин узнал об убийстве посла, когда находился на встрече с бизнесменами, оно было экстренно прервано для обсуждения ситуации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне вечером, 20 декабря, в Москву доставили тело погибшего посла. Самолет с телом Карлова встречали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.