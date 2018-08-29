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Tele2 предлагает кешбэк и курс от блогера YouTube при покупке смартфона

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© Фото: Tele2

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По акции можно приобрести смартфоны Tele2, Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Xiaomi, ZTE.

К 1 сентября Tele2 запустила во всех регионах присутствия акцию Back2School под слоганом «Нравится детям, выгодно взрослым». В это время родители ищут для своего ребенка практичное решение – недорогой, но модный и стильный смартфон. Tele2 избавляет их от хлопот и предлагает 4G-устройство по приемлемой цене. По акции можно приобрести смартфоны Tele2, Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Xiaomi, ZTE.

Поскольку современные школьники активны в сети, оператор подготовил бонусы для пользователей тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». При покупке 4G-смартфона абоненты первого тарифа получают кешбэк 500 рублей, второго – 1000 рублей. При этом в Мурманской области «Мой онлайн» включает 15 Гб интернет-трафика за 350 рублей, «Мой онлайн+» – 20 Гб за 550 рублей. Таким образом, кешбэк превышает размер месячной абонентской платы.

Современные школьники охотно проводят время за просмотром роликов на YouTube и хорошо знают популярных блогеров. Так как многие из них мечтают вести свой блог, Tele2 предлагает покупателям 4G-смартфона по-настоящему желанный подарок. Это доступ на полгода к онлайн-урокам от известного видеоблогера Anny May. Ведущая YouTube-канала с 4,7  млн подписчиками расскажет, как создать интересный блог и сделать его популярным.

Для просмотра онлайн-уроков юный абонент Tele2 получит SMS со ссылкой на видеохостинг и пароль. Перейдя по ссылке, начинающий блогер увидит список обучающих роликов от Anny May. Чтобы посетить виртуальный мастер-класс, нужно только открыть плеер и ввести пароль. Проект Back2School стартовал 20 августа и продлится до 17 сентября. Подробнее об акции по ссылке.

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