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Tele2 инвестирует 1,8 млрд рублей в развитие своей сети в регионе

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© Фото: kaboompics.com

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Tele2 значительно увеличивает покрытие сети в Петербурге и Ленобласти.

Компания Tele2 проводит масштабные технические работы по развитию сети и увеличению скорости мобильного интернета в Петербурге и Ленинградской области. Размер инвестиций в этот проект за 2018-2019 годы составляет 1,8 млрд рублей, из них 1,3 млрд в 2018 году.

Оператор уже значительно увеличил емкость 4G, произвел точечные улучшения на сети в Калининском, Невском, Кировском, Приморском, Петроградском, Красносельском районах, а также в Девяткино, Мурино и Кудрово. Сеть была расширена и на Санкт-Петербургском южном полукольце от Большой Ижоры до Кировска.

С начала 2018 года в области были запущены новые базовые станции в 152 населенных пунктах. Каждая из них обеспечивает сигнал во всех стандартах связи – 2G, 3G и 4G. Помимо этого Tele2 заканчивает модернизацию действующих базовых станций, чтобы высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям тех мест, где ранее была возможна только голосовая связь.

«Нам важно кардинально улучшить покрытие сети и скорости интернета в районах, которые были недостаточно охвачены сигналом, чтобы петербуржцы, выезжающие на отдых в Ленобласть, не заметили разницы по качеству связи, а местные жители смогли пользоваться мобильным интернетом по доступным ценам. Столь крупный проект расширения сети – серьезное событие для отрасли, учитывая стагнирующий рынок телекома. У нас за плечами успешный опыт быстрого и качественного запуска сетей темпами, значительно превышающими показатели рынка, например, в Московском регионе», – сказал Олег Телюков, директор макрорегиона «Северо-Запад».

На данный момент выполнено порядка 30% от запланированного объема работ. В результате покрытие территории скоростным мобильным интернетом уже сейчас увеличилось на 22% в стандарте 3G и на 30% в 4G, сделав его доступным для 96,5% населения. Голосовой связью Tele2 сегодня обеспечены 99,7% населения Петербурга и Ленинградской области.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, рассказывает: «По итогам независимых исследований сеть Tele2 в Петербурге неоднократно становилась лучшей по многим показателям. Мы продолжаем развитие скоростного мобильного интернета в городе, ведь появляются новые районы, а также торговые и спортивно-развлекательные объекты. При этом в ближайшие 1,5 года наша главная цель – Ленобласть. На данный момент мы стремимся успеть как можно больше перед началом дачного сезона».

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