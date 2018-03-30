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Tele2 выросла в корпоративном сегменте

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© Фото: Tele2

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Бизнес-клиенты оператора на Северо-Западе стали чаще пользоваться виртуальными АТС и выбирать защищенные каналы корпоративной связи.

Оператор Tele2 нарастил в 2017 году абонентскую базу и выручку от B2B-направления, на 47% и 21% соответственно. В первом квартале 2018 года тренд сохранился.

Наибольший рост абонентской базы и выручки отмечен в Петербурге – на 65% и 22% соответственно. Важным драйвером роста корпоративного направления продолжает оставаться сегмент М2М. SIM-карты оператора используются для мониторинга работы торговых автоматов, бытовых и индустриальных счетчиков, транспортных средств, систем безопасности. В ряде регионов они помогают обеспечивать четкую работу дорожной инфраструктуры. Количество SIM-карт Tele2, используемых в M2M-решениях в Северо-Западном регионе, выросло за год на 33%. При этом интернет-трафик, потребляемый клиентами M2M, вырос в 2,3 раза.

В числе новых крупных клиентов Tele2 в Петербурге – «ВестКолл», крупный интернет-провайдер и оператор фиксированной связи. На сетях Tele2 компания организует «последнюю милю» для подключения клиентов в местах, где нет возможности обеспечить широкополосный доступ в интернет. Tele2 также обеспечила связь для компании «ЦБИ», которая добывает строительный песок для заводов и предприятий Петербурга и Ленинградской области. В Калининграде услугами Tele2 теперь пользуется Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». В Мурманске детская консультативно-диагностическая поликлиника полностью отказалась от стационарной телефонии в пользу мобильной связи Tele2. Такое решение позволило организации получить существенную экономию на услугах связи.

Tele2 отмечает рост интереса к вопросам безопасности корпоративных сетей. В 2017 году выросло число пользователей услуги «Выделенный APN», которая позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных. Услуга востребована, в частности, в банковской сфере при контроле работы удаленных банкоматов, платежных терминалов, торговых автоматов и другого телеметрического оборудования. Кроме того, решение используется для организации работы сотрудников вне офиса: с ее помощью обеспечивается безопасный доступ к информационным ресурсам компании.

В топе самых популярных бизнес-решений также услуги, которые позволяют организовать многофункциональную АТС на мобильных телефонах без закупки дорогостоящего оборудования, а также услуга для оптимизации расходов на информационные рассылки.

 

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