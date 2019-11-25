Tele2 рассказала о современных трендах на рынке труда

С 18 по 22 ноября в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург прошла «Неделя карьеры» – открытая площадка, объединяющая преподавателей, студентов, экспертов и работодателей из 50 крупных компаний, в том числе Tele2. За это время на площадке вуза прошла серия круглых столов, лекций, мастер-классов, консультаций для студентов.

Директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова рассказала о современных трендах на рынке труда, а также об организации процесса обучения и оценки работы сотрудников с помощью цифровых сервисов. По словам эксперта, цифровизация экономики вносит фундаментальные изменения в процессы управления бизнесом. До трети видов деятельности в большинстве профессий в перспективе автоматизируют, ведь уже сегодня машины помогают человеку в некоторых рутинных процессах, освобождая время для выполнения более сложных интеллектуальных задач. В результате встает вопрос переподготовки работников, и частично задачу обеспечения непрерывного образования берёт на себя бизнес.

В Tele2 выстроена система цифровых сервисов, которые помогают сотрудникам получать знания по различным дисциплинам и с компьютера, и с помощью смартфона. Компания приобретает доступ к образовательным программам от ведущих мировых университетов через платформу Coursera. При этом ряд образовательных программ создают внутренние эксперты.

Фото: Tele2

Определиться с карьерными предпочтениями студентам петербургского филиала ВШЭ помогали эксперты Tele2 из команды макрорегиона «Северо-Запад». Директор по юридическим вопросам Мария Медведникова дискутировала на площадке Career battle на тему «Юристы in-house VS consulting». Юлия Девяткина, директор по работе с персоналом макрорегиона, провела индивидуальные HR-консультации для студентов: помогала молодым специалистами наметить карьерную траекторию.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2: «В ближайшее десятилетие нас ожидает период постоянных изменений в сфере организации труда – трансформация рабочих мест и традиционных ролей, необходимость постоянного обучения сотрудников. Модель, когда студент за четыре года получает профессию на всю последующую жизнь, уже не работает в нашем быстро меняющемся мире. И в этих условиях важно выстроить эффективное взаимодействие между университетом и бизнесом, между студентами и работодателями, чтобы максимально упростить процесс поиска работы для молодых специалистов».

В сентябре 2019 года Tele2 и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург заключили соглашение о сотрудничестве. Главная цель партнёрства – реализация совместных проектов в области развития практических знаний студентов.