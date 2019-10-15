Tele2 включила интернет на максимум в петербургском метро

С 15 октября 2019 года жителям Петербурга и Ленобласти доступен новый тариф Tele2 «Везде онлайн». Клиенты, подключившиеся или перешедшие на этот тариф до 22 января 2020 года, могут принять участие в акции «Wi-Fi в метро без рекламы», которую оператор проводит в партнёрстве с компанией «МаксимаТелеком». Абонентам придёт SMS с промо-кодом, который необходимо активировать в Wi-Fi-сети MT_FREE петербургского метрополитена. После этого в течение 12 месяцев подключение к сети MT_FREE будет происходить автоматически без авторизации и рекламы.

Кроме того, пользователи тарифа «Везде онлайн» получают за 450 рублей в месяц 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитный доступ к популярных социальным сетям и мессенджерам, а также безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на другие номера по всей стране. Абоненты могут переносить остатки неиспользуемых минут и гигабайтов на следующий расчётный период и делиться трафиком с клиентами Tele2 по всей стране.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «В своё время Tele2 первой обеспечила доступ к мобильному 4G-интернету на всех станциях петербургского метро. Сегодня мы сделали следующий шаг – благодаря сотрудничеству с «МаксимаТелеком» обеспечили бесшовный доступ к интернету в тоннелях метрополитена на всём пути следования горожан. С помощью подобных партнёрств мы выстраиваем вокруг клиента цифровую экосистему, даём преимущества и поддерживаем стиль жизни наших абонентов. Уверен, петербуржцы это оценят».

Игорь Калюжный, генеральный директор «МаксимаТелеком Северо-Запад»: «Бесшовный доступ к сети Wi-Fi в метро – уникальное преимущество мобильного оператора перед конкурентами. Это доказывает опыт сотрудничества «МаксимаТелеком» и Tele2 в Москве, где доступ к MT_FREE без рекламы бесплатно получили десятки тысяч новых абонентов оператора. Партнёрство «МаксимаТелеком» позволяет повышать проникновение Wi-Fi в метро и лояльность к сервису, а Tele2 – привлекать новую абонентскую базу».

Для обеспечения доступа к онлайн сервисам в Петербурге и во всех районах Ленобласти, в крупных жилых районах и в историческом центре, на федеральных трассах и в метро Tele2 в 2018-2019 годах инвестировала в развитие сетевой инфраструктуры региона более 2,3 млрд рублей. В результате исследования Роскомнадзора, которое проводилось в Петербурге с апреля по июнь 2019 года, Tele2 стал лучшим оператором по доставке SMS, а также по качеству голосовых услуг, получив наименьший показатель обрывов вызовов и доли неуспешных попыток соединения. Tele2 также вошла в тройку лидеров по параметру средней скорости передачи данных.