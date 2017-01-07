Как петербуржцы отметили Рождество - праздник в фотографиях

Петербург в ночь на 7 января вместе со всей православной Россией встречал Рождество. Богослужения прошли в 421 храме Петербурга и Ленобласти, во многих из них служба продолжалась до самого утра.

В главном соборе, Казанском, в ночь с 6 на 7 января собрались тысячи горожан, среди которых был и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Здесь литургию возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он зачитал обращение патриарха Кирилла к петербуржцам, а также лично обратился к верующим с напутствием.

В полдень 7 января в честь Рождества зажгли факелы на Ростральных колоннах. Пламя на колоннах, которые являются одним из символов Петербурга, загорается несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и по особым случаям.

Общественный транспорт всю ночь ходил по улицам Петербурга без перерывов, круглосуточно работало метро. Безопасность жителей Петербурга и Ленобласти в Рождественские праздники обеспечивают около трех тыс. полицейских, а также около 300 народных дружинников и 300 работников частных охранных предприятий.

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