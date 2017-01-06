Порядок на улицах Петербурга и Ленобласти в Рождество обеспечат 3 тысячи полицейских

Безопасность жителей Петербурга и Ленобласти в Рождественские праздники будут обеспечивать около трех тыс. полицейских.

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, 6 и 7 января состоятся в храмах Петербурга и Ленинградской области. Богослужения пройдут в 421 храме, расположенном на территории города и области.

Общественный порядок и безопасность, кроме сотрудников полиции, будут обеспечивать около 300 народных дружинников и 300 работников частных охранных предприятий.

Ранее сообщалось, что для охраны правопорядка и безопасности в Петербурге и Ленинградской области на протяжении десяти праздничных дней ежедневно будут выезжать 294 наряда групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, всего около 5900 сотрудников.