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«Мисс Санкт-Петербург» в роли Снегурочки посетит ярмарку на Пионерской площади

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© Фото: belive.ru

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На XI Санкт-Петербургской рождественской ярмарке 7 января традиционно отметят Рождество.

Народные гуляния, посвященные празднованию Рождества Христова, пройдут на XI Санкт-Петербургской ярмарке 7 января. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Целый день, с самого открытия, веселые скоморохи будут развлекать петербуржцев и гостей города колядками и народными играми.

Первыми на сцену выйдут артисты из коллектива «Шарман-Балаган». Они исполнят песни и хиты, посвященные светлому празднику. В 14:00 часов на ярмарке выступит цирковой медведь Фунтик, который удивит гостей своими талантами и умением кататься на самокате.

фото: top-antropos.com

В 16:00 состоится торжественное шествие духового оркестра во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, в роли которой выступит «Мисс Санкт-Петербург 2011» Екатерина Плехова. Она примет участие в благотворительных акциях Рождественской ярмарки для воспитанников детских домов.

Кроме того, в этот день на Пионерской площади пройдут настоящие молодецкие забавы с перетягиванием каната и другими национальными играми. Вечером на сцене XI Санкт-Петербургской рождественской ярмарки с музыкальными подарками выступят детские коллективы, а также группы «Гармония» и «Северный город».

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Праздничная развлекательная программа начнется в 12:00 часов и завершится дискотекой в 23:00. В течение всего этого времени на ярмарке будет работать Домик ремесел, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах по плетению из лозы или смастерить елочную игрушку из бересты.

Кроме того, весь день будет открыта резиденция Деда Мороза. Здесь каждый сможет сфотографироваться с добрым волшебником и рассказать ему о своем заветном желании. Также в самом центре Пионерской площади будет работать бесплатный каток для всех гостей и жителей Петербурга. Те, у кого нет коньков, смогут взять их на прокат, который находится здесь же, прямо за памятником А. С. Грибоедову.

 

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