Охранять петербуржцев в новогодние праздники будут 6200 сотрудников Росгвардии

Общественный порядок в новогодние праздники в Петербурге и Ленинградской области будут обеспечивать более 6200 сотрудников Главного управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также на протяжении новогодних каникул за порядком будут следить 1200 полицейских.

В новогоднюю ночь в центре Северной столицы и на Дворцовой площади в частности будут дежурить около 230 сотрудников ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии. В Рождество охранять горожан будут около 120 сотрудников ОМОН.

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В ночь на 1 января полицейские присмотрят за порядком на десяти праздничных площадках города, основными из которых станут Дворцовая площадь, площадки у Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице.

«Для безопасности граждан с 9 часов вечера 31 декабря движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, а также движение по Дворцовому проезду, будет закрыто для общественного транспорта и автомобилей», — предупредили в петербургской полиции.

Одновременно жителям города и его гостям напомнили, что во время проведения праздничных мероприятий на Дворцовой площади и прилегающей территории будет запрещена продажа алкогольной продукции и не разрешается использование пиротехнических изделий.

Для охраны правопорядка и безопасности в Петербурге и Ленинградской области на протяжении 10 праздничных дней ежедневно будут выезжать 294 наряда групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии общей численностью около 5900 сотрудников.

Кроме того, к охране общественного порядка в новогодние праздники также будут привлечены сотрудники частных охранных предприятий региона.

В ночь на 1 января праздничные гуляния на Дворцовой площади продлятся до 04:00. В 03:00 над Невой прогремит салют.

Для удобства петербуржцев и гостей города метро будет работать всю новогоднюю ночь. Правда движение поездов в новогоднюю ночь будет осуществляться с увеличенными интервалами.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано движение ночных автобусов. Они будут развозить горожан по 11 маршрутам: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154. Интервал движения составит 30 минут.

Кроме того, до полуночи 31 декабря и с раннего утра 1 января по городу будут курсировать 88 автобусов.