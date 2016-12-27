В новогоднюю ночь по Петербургу будут курсировать 88 автобусов - до полуночи 31 декабря и с раннего утра 1 января. О подготовке автопарка к празднованию Нового года сообщает пресс-служба «Питеравто».

Читайте также:

Дед Мороз зажег главную елку Петербурга и открыл Рождественскую ярмарку (ФОТО)

Водители прошли особый предновогодний инструктаж, им объяснили, как реагировать на фейерверки и петарды и предупредили о вероятном поведении пассажиров в последнюю рабочую неделю этого года.

«Шофер автобуса должен учитывать, что кто-то из горожан выкладывается на работе, заканчивая дела, а кто-то начинает уже отмечать праздники», – отметили в компании.

Кроме того, в автобусах «Питеравто» появятся афиши с информацией об основных праздничных гуляниях. В пресс-службе холдинга отметили, что водителям автобусов будет приятно, если пассажиры не забудут поздравить их с праздником.

В новогоднюю ночь в Петербурге будет организовано движение ночных автобусов, они также выйдут на линии в рождественскую ночь. Помимо ночных автобусов в новогоднюю и рождественскую ночь круглосуточно будет работать петербургский метрополитен.