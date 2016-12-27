Как встретишь: Новый год-2017 в Петербурге - праздничная программа

В канун Нового года и в ночь на 1 января в Петербурге традиционно проходит множество ярких и сказочных мероприятий. "Санкт-Петербург.ру" составил маршрут праздника для тех, кто хочет разделить радость с другими и отправиться на массовые мроприятия.

Для удобства петербуржцев и гостей города метро будет работать всю новогоднюю ночь. Правда движение поездов в новогоднюю ночь будет осуществляться с увеличенными интервалами.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано движение ночных автобусов. Они будут развозить горожан по 11 маршрутам: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154. Интервал движения составит 30 минут.

Кроме того, до полуночи 31 декабря и с раннего утра 1 января по городу будут курсировать 88 автобусов.

Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка

На Пионерской площади у Театра юного зрителя с 24 декабря 2016 проходит одиннадцатая Рождественская ярмарка. Празднования организовали в лучших традициях старинных русских ярмарок, какие бывали в Ярославле, Новгороде, Москве. Гости увидят веселых скоморохов и цыганок в ярких нарядах, услышат хохот праздных гуляк и задорный смех детей.

Ярмарка работает ежедневно с 12:00 до 23:00 (1 января — с 16:00). Каждый день для посетителей открыты домики купцов из зарубежных стран и регионов России, а также городской каток. Горожане могут познакомиться не только с культурой других регионов нашей страны, но и с рождественскими традициями других государств.

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Гости ярмарки узнают, как празднуют Рождество в Германии и Италии, какие песни поют в Индии и Китае, какие блюда для праздничного стола готовят в Латвии и Швейцарии. А также отведают блюда национальных кухонь из разных уголков нашей страны, посмотрят и сделают своими руками традиционные сувениры.

Отмечать Новый год веселым гуляньем, кончено, будут и в канун праздника. Ярмарка на Пионерской будет работать 31 декабря до 23:00.

Где: Пионерская площадь

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00 до 8 января, 1 января с 14:00 до 23:00

Сколько: бесплатно

Фото: svidomnanevu.ru

"XVIII век: Духовное, светское и духовое"

Традиционно в стенах Лютеранской церкви святой Анны 31 декабря проводится новогодний концерт. В этот вечер праздничное настроение в одном из самых уникальных мест Петербурга обеспечат произведения таких композиторов как Вивальди, Скорлатти, Буамортье и Бах.

Исполнять произведения в рамках концерта "XVIII век: Духовное, светское и духовое" будут Татьяна Богомолова и Мария Гончаренко (вокал), Полина Малышева (блок-флейта), Константин Яковлев (барочный фагот, гобой), Александр Коротков (контрабас) и Анна Савенкова (клавесин).

Официальная группа

Где: Кирочная улица, 8А

Когда: 17:00

Сколько: вход за пожертвование, рекомендованная сумма от 200 рублей

Фото: fotki.yandex.ru

Опера "Дон Жуан" в кино

В канун Нового года в кинотеатре "Аврора" в прямой трансляции покажут оперу "Дон Жуан" из нью-йоркской Метрополитен-оперы. Произведение в оригинале идет на итальянском языке, петербургские зрители смогут посмотреть оперу с русскими субтитрами.

"Дон Жуан" — это элегантная и ироничная постановка британца Майкла Грандаджа, которая проходит в Метрополитен-опере с 2011 года. Спектакль этот особый: в нем впервые английский баритон Саймон Кинлисайд будет соблазнять потрясающую Хиблу Герзмаву, исполнительницу партии Донны Анны. В постановке Каменный гость – Командор, которого Дон Жуан так опрометчиво пригласил на ужин, – отправляет обаятельного развратника в адское пекло. Но, несмотря на такой ужасающий финал, это, по определению самого композитора, веселая драма, опера-буффа. И гениальный Моцарт предлагает не столько осуждать Дон Жуана, сколько брать с него пример жадного наслаждения жизнью.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 60

Когда: 17:00

Сколько: билет от 900 рублей

Фото: northofboston.org

Концерт "Путешествие в музыкальную сказку"

Дед Мороз приглашает детей и их родителей в увлекательное новогоднее путешествие в страну музыкальных сказок. В канун Нового года Столовая императрицы Марии Федоровны в Михайловском замке станет волшебным местом, где по воле Звездочета оживут персонажи сказочных русских опер "Садко", "Снегурочка", "Ночь перед Рождеством", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о золотом петушке".

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Ведущие солисты Мариинского театра предстанут в образах Индийского и Варяжского гостя, Вакулы и Царевны-Лебедь, Снегурочки и Леля, Шемаханской царицы и куклы Олимпии. Балетный дивертисмент на музыку П. И. Чайковского (танец пастушков, вальс снежинок, танец Феи Драже) исполнит детский танцевальный коллектив.

Праздничная новогодняя программа рассчитана на детей от шести лет. Каждый ребенок получит сладкий подарок после концерта.

Где: Садовая улица, 2

Когда: 16:00

Сколько: 2000 рублей

Фото: nmdt.ru

Рождественские книжные аллеи

Это уникальный совместный проект правительства Санкт-Петербурга и писательских союзов города, направленный на популяризацию литературы и чтения.

Книжные аллеи будут работать на Малой Конюшенной улице все новогодние и рождественские праздники – до 10 января. А в новогоднюю ночь аллеи без перерыва проработают с 10:00 31 декабря до 22:00 1 января.

Где: Малая Конюшенная улица

Когда: с 10:00 31 декабря до 1 января 22:00, посетить книжные аллеи можно до 10 января ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: бесплатно

Фото: fiesta.city

"Щелкунчик" на Новой Голландии

В канун Нового года на большом экране острова пройдут показы классической постановки балета "Щелкунчик" Государственного Академического Большого театра. Перед новогодними праздниками "Щелкунчик" — это гвоздь в репертуаре любой уважающей себя балетной труппы. "Щелкунчик" Большого, один из самых удачных и успешных спектаклей Юрия Григоровича, к тому же, и один из самых новогодних в мире. Действие не просто разворачивается у новогодней елки, она сама становится местом действия, ведь главные герои совершают свое воображаемое свадебное путешествие в волшебную страну на грани сна и реальности, в которой она правит.

Также 31 декабря — с 10:30 до 20:00 на Новой Голландии будет работать новогодний базар. У здания "Бутылки" расположатся 14 киосков с новогодними подарками, уличной едой и елочным базаром.

Где: Набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: 31 декабря, сеансы – 16:50 - 19:00, 19:00 - 21:00

Сколько: бесплатно

Фото: music-gazeta.com

Гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте

По традиции на Невском проспекте будут установлены две площадки — у главного портика Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице. Встреча 2017 года пройдет под девизом "Страна Поздравляет!".

Петербуржцев и гостей города ждут прямые включения из разных городов нашей страны. Каждые полчаса на центральном экране Дворцовой площади будут транслироваться видеопоздравления от жителей других регионов — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма.

Также все желающие смогут принять участие в создании массового оркестра, исполняющего новогодние песни. Помогать в исполнении новогоднего концерта будет эстрадно-духовой оркестр. Праздничную программу украсит каскад творческих подарков от артистов эстрады и творческих коллективов. В 03:00 1 января акваторию Невы озарят огни новогоднего фейерверка.

Где: Дворцовая площадь, Невский проспект

Когда: 31 декабря с 23:00 до 04:00 1 января

Сколько: бесплатно

Фото: saintless.city

Другие массовые гулянья

Массовые народные гулянья пройдут и в других местах Петербурга. В Красногвардейском районе с 23:30 начнется праздничная программа "Новогодний калейдоскоп". Она состоится в парке Малиновка вдоль проспекта Энтузиастов. В Выборгском районе уличное гулянье пройдет у дома культуры "Суздальский" на Суздальском проспекте, 3/1.

В Кронштадте праздник с 23:00 31 декабря по 03:00 1 января устроят на Якорной площади, при этом гулянья завершатся праздничным салютом.

В Кировском районе уличное гулянье "Новый год у Морских ворот" будет проходить с 01:00 до 05:00 1 января на Канонерском острове, 7.

Фото: darkroom.baltimoresun.com