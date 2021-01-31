Школьники Петербурга останутся без чипсов и восстановленных соков

В Петербурге для школьного питания установили региональный стандарт. При его согласовании учитывали мнение экспертов и родителей. Об этом сообщают в Смольном.

Утвержденный документ объединяет множество документов – от СанПиНов и ГОСТов до методических рекомендаций в сфере школьного питания. Среди запретов на продукты есть запрет на чипсы из кукурузы и картофеля, а также на восстановленные соки и различные снеки.

«Теперь для нас важна обратная связь от участников рынка и родителей», — сообщил Олег Эргашев.

Кроме того, вице-губернатор отмечает, что на данный момент в начальной школе более 255 тысяч учеников питаются бесплатно за счет средств из бюджета города.