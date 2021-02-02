Петербургских школьников запретили кормить сосисками и чипсами

В Петербурге утвержден единый стандарт горячего питания школьников. Об этом "ПД" сообщили в Управлении социального питания северной столицы.

Пока документ носит рекомендательный характер.

В целом меню в школах изменять не собираются, однако в буфетах придется продавать только продукты из установленного в соответствии с ГОСТом ассортимента, который включает 450 позиций, однако из него недавно исключили сосиски, картофельные и кукурузные чипсы, восстановленные соки.