Силовики приходят домой к активистам Петербурга перед митингом c обысками

В Санкт-Петербурге, утром, в воскресенье, 31 января, сотрудники силовых структур пришли домой к муниципальным депутатам и правозащитникам, а также к активистам.

Силовики пришли к таким гражданам как: общественник «Красивого Петербурга» Красимир Врански, участница правозащитного совета Евгения Литвинова, муниципальный, акционистка Дарья Апахончич, муниципальный депутат Владимир Волохонский, активист «Весны» Алексей Безруков и пресс-секретарь «Весны» Софья Уляшева.

Также, Василий Кунин, муниципальный депутат МО «Малая Охта, написал в своем Telegramm-канале, что в его квартиру приходили силовики, которые «настойчиво стучат в дверь».

«Меня дома нет, а вот соседей они тревожат», — заявил активист.

По всей стране объявлены несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Северной столице и Москве уже со вчерашнего дня были перекрыты некоторые улицы.