Курьеры с инвалидностью теперь могут работать в Яндекс.Еде

Петербургский филиал сервиса доставки еды от компании Яндекс начал принимать на работу курьеров с инвалидностью. Так, слабослышащие и глухие курьеры смогут устроиться на работу и пользоваться отдельным мобильным приложением.

В декабре 2020 году в Москве уже запустили пилот этого проекта и он оказался успешным. Теперь Петербург внедряет созданную систему. Например, для курьеров с инвалидностью сделали удобное мобильное приложение, где они смогут ориентироваться по адресу и принимать заказы. Кроме того, созданы специальные карточки, помогающие общаться курьеру и ресторану, откуда он забирает заказ.

Устроиться курьером для тех, у кого нарушен слух, можно, оформив «самозанятость».