Госдума в первом чтении упразднила порядок получения больничных выплат и детских пособий

На сайте нижней палаты Госдумы опубликовали документ о принятии законопроекта, гарантирующего выплаты за больничный и детские пособия напрямую из Фонда соцстрахования. Примечательно, что принят он был в первом чтении.

Так, сотрудник получит оплату не зависимо от финансового положения работодателя и компании. Однако в силу закон вступит лишь с 1 января 2022 года. Кроме того, без заявления можно будет получить и пособия во время беременности.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру писал о работе для людей с инвалидностью. Так, курьерами Яндекс.Еды теперь могут стать люди с нарушением слуха и полным его отсутствием.