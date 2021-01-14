В России хотят легализовать онлайн-продажу алкоголя

Министерство промышленности и торговли России поддержало идею о легализации онлайн-продажи алкогольной продукции. С таким предложением к главе министерства Денису Мантурову обратился Владимир Петров, который занимает должность заместителя главы общественной палаты Ленинградской области.

«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок», — заявили в Минпромторге.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что те, кто привился от коронавирусной инфекции, должны воздержаться от алкоголя на 42 дня.