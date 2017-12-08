Нет дыма без огня, или почему так трудно выгнать кальянную из подвала дома?

Из онлайн в кальянную

«Нам нет покоя ни днем, ни ночью! Специфический контингент по семь часов сидит в подвале и пыхтит. Пыхтит так, что зловоние реально обволакивает двор и улицу около дома, когда они включают свою вытяжку или открывают дверь, чтобы проветрить», – рассказывает житель соседнего от кальнной дома Владимир Воронцов.

Кальянную, обосновавшуюся в подвале жилого дома по адресу 4-я Красноармейская, 8, в марте 2016 года, так просто не найдешь: ни вывесок, ни указателей. Это вовсе не мешает работе кальянной. Ведь посетители всегда находят туда дорогу: инструктаж о том, как попасть в заведение, и сведения о самой кальянной они получают с сайта и группы в социальной сети «Вконтакте».

Жильцам дома приходится наблюдать за тем, как толпы подростков ежедневно курсируют в подвал, неся с собой в пакетах еду, закуски и спиртные напитки. А пока ребята кайфуют, жители страдают от запахов, шума, грязи: посетители кальянной не только мусорят в благоустроенном дворе, но и нередко справляют там естественную нужду.

Все трое ворот во двор (угол 4-й Красноармейской и Егорова) закрываются уже девять лет. Единственный вход в подвальное помещение находится во дворе-колодце. Организаторы кальянной, по словам жильуов, периодически ломают доводчики на калитках. С 16 часов они стараются держать калитки открытыми. Днем жильцы прикрывают ворота вручную, а ночью – калитки нараспашку. Когда калитка закрыта, посетители звонят в кальянную, и сотрудник впускает гостей заведения.

Владельцы кальянной вывели в подвал отдельную кнопку открытия ворот и самовольно подключились в общедомовую электрическую сеть. Когда жители дома пришли к управляющей компании «Жилкомсервис № 1» Адмиралтейского района с вопросом, им указали на протокол голосования собственников дома. Согласно документу, собственники помещений якобы разрешили владельцу кальянной подключиться к общедомовой электрической сети. Жители заявляют, что собрание и голосование по данному вопросу не проводились. Они обратились в прокуратуру, но реакции надзорного органа не последовало.

В ответ на прямые обвинения жильцов в подделке протокола управляющая компания предпочитает отмалчиваться. Жителям дома также неизвестно, кто оплачивает коммунальные услуги кальянной. Запрос «Санкт-Петербург.ру» жилкомсервисом был проигнорирован

Фото: карты Google

По замкнутому кругу

Какие только ведомства не посещали кальянную с проверками. За помощью жители обращались в полицию, роспотребнадзор, МЧС, комитет по вопросам законности и правопорядка, районную администрацию и прокуратуру. В ответ – отписки.

В апреле прошлого года районная администрация и управляющая компания «ЖКС № 1 Адмиралтейского района» посетила новообразовавшуюся кальянную. «Комиссии не удалось увидеть происходящую коммерческую деятельность. Планировочное состояние помещения соответствует поэтажным планам», – известили жильцов.

Представители жилищной инспекции все же смогли обнаружить в оборудованном под кальянную подвале работы по перепланировке – два вентиляционных отверстия, со стороны фасада закрытые жалюзийной решеткой. На эти изменения не было предоставлено согласованной проектной документации. Они попросили районную администрацию принять меры. Та, в свою очередь, отравила предписание владельцу кальянной на предоставление проектной документации, о чем в письме сообщила жителям дома. Однако дальнейших шагов не предприняла. Согласно выписке из Единого госреестра, собственником подвального помещения является Юрий Кузин. Он сдает его в аренду Алексею Петлёваному, который и организовал здесь «бар-кальянную».

Особой «изюминкой» борьбы с незаконной кальянной жители считают существование в доме напротив кабинета участкового уполномоченного отделения полиции № 38: капитан Егор Фролов, в прямом смысле – в упор, проблем «не видит». Жители рассказывают, что участковый Фролов даже защищал собственника и арендатора подвального помещения, сообщая жителям, что необходимые документы на ведение деятельности ему были предоставлены. Поэтому никаких оснований для привлечения к административной и уголовной ответственности нет. Кроме того, участковый инспектор утверждает, что у него нет полномочий для решения проблемы, и советует собственникам помещений обращаться в суд.

Районная прокуратура, однако, признала, что отказ в возбуждении уголовного дела 38-м отделением полиции был незаконен, а проверка кальянной прошла не в полном объеме. В апреле этого года правоохранительные органы районного УМВД все же смогли зафиксировать существование кальянной и ее предпринимательскую деятельность без регистрации, а продажи алкоголя без лицензии. Арендатор привлечен к административной ответственности.

Инспектора пожарной безопасности тоже приходили в заведение. Они выявили, что помещение подвала не защищено автоматической пожарной сигнализацией и в нем нет второго эвакуационного выхода. Предписание по устранению замечаний было вручено руководителю кальянной еще в мае прошлого года.

Фото: vk.com/kalyannaya_v_centre

Роспотребнадзор заглянул и также выявил многочисленные нарушения, вроде отсутствия вывески и документов на систему вентиляции. Кальянная получила очередное предписание плюс штраф.

В сентябре этого года кальянную посещала и налоговая служба, но развела руками: проверить организацию они не могут из-за нехватки данных. В ответном письме жильцам сотрудники налоговой службы запросили у них договор аренды подвала. Без этого они не понимают, какого индивидуального предпринимателя или какое юридическое лицо им проверять.

Жильцы обратились в прокуратуру, прикрепив все жалобы и документы о нарушениях. Из районной прокуратуры в октябре этого года пришел ответ: жалобы о возможных нарушениях при продаже алкоголя, предпринимательской деятельности, пожарной безопасности и по другим вопросам опять направляются в нижестоящие инстанции.

«В очередной раз круг замкнулся. Прокурор Адмиралтейского района Александр Дуркин просит проверить возможные факты нарушений, несмотря на то, что факты нарушений уже неоднократно подтверждены», – не перестает удивляться житель дома во дворе-колодце Воронцов.

Пока происходит круговорот обращений к контролирующим инстанциям, кальянная продолжает работу. Жильцы вспоминают, что собственник подвального помещения, как только там открылась кальянная, заявил жильцам, что является бывшим сотрудником полиции и у него «всё схвачено». Так же самоуверенно вел себя и арендатор помещения. Со слов жителей, при первых проверках, он сообщал инспекторам, что никакого бизнеса здесь не ведется, а он просто приглашает в подвал своих друзей – каждый день разных, большими группами. Хотя прейскурант услуг на сайте кальянной говорит совсем о другом.

Жители дома с кальянной даже составили карту обращений в инстанции, которая напоминает схему боевых действий. Здесь красные стрелки – это обращения жильцов, синие и зеленые – «пинг-понг» между различными инстанциями, а черные стрелки – ответы на индивидуальные и коллективные обращения.

Администрация Адмиралтейского района сообщила «Санкт-Петербург.ру», что у нее нет полномочий, чтобы закрыть кальянную. Они лишь с сожалением отмечают «ухудшение жилищных условий» из-за ее работы и ссылаются на отсутствие запрета в законодательстве на курение кальянов в помещениях многоквартирных домов.

Как управиться с кальянной?

Аналогичную ситуацию с появившейся кальянной на 7-й Красноармейской, 18, удалось решить несколько месяцев назад управляющей компании «Петербургский дом». Им удалось закрыть и кальянную по адресу Московский проспект, 75. Руководитель управляющей компании и владельцы нежилых помещений смогли договориться о расторжении договоров с арендаторами.

«В соответствии с законом о приватизации жилищного фонда (который утратил силу с 01.03.2015 после введения в действие ЖК РФ), собственники приватизированного жилья становились совладельцами инженерного оборудования и мест общего пользования. То есть дом, в котором была приватизирована хотя бы одна квартира или комната, утрачивал статус объекта, находящегося исключительно в муниципальной собственности. Поэтому на дату приватизации первой квартиры подвалы принадлежат владельцам жилья, – заметил юрист «Правовед.ру» Андрей Комаров. – Если на указанный момент подвальные помещения дома были предназначены для самостоятельного использования и не связаны с обслуживанием здания, то права общей долевой собственности у домовладельцев на них нет. Подвалы, не выделенные для самостоятельного использования, переходят в общую долевую собственность жильцов как общее имущество».

По словам жильцов дома № 8 на 4-й Красноармейской, первая квартира в их доме была приватизирована в 1993 году. А значит, продавать подвал с этого момента было нельзя. Однако, как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в комитете имущественных отношений, с 1995 года по 2013 год у подвального помещения сменилось несколько собственников. В 2014 году подвал был приватизирован на торгах в Фонде имущества Петербурга.

«В судебном порядке подвал может быть возвращен в собственность жильцов, если они докажут, что инженерные коммуникации, расположенные в нем, предназначены для обслуживания всего здания. Об этом же говорит и судебная практика. Что касается приватизации, то это уже дополнительное основание», – считает юрист «Правовед.ру» Андрей Комаров.

Для разрешения подобного спора нужно установить, когда была приватизирована первая квартира в доме, предназначен ли подвал для обслуживания всего здания; а также были ли спорные помещения дома на момент приватизации предназначены для самостоятельного использования

Фото: vk.com/kalyannaya_v_centre

Юристы «Правовед.ру» советуют не опускать руки, а продолжать, писать, обращаться, обжаловать, снова писать. Если контролирующие надзорные органы бездействуют, то жильцы могут обратиться с иском в суд.

Петербургские депутаты предлагают вовсе запретить организацию кальянных в жилых домах. Соответствующий законопроект парламентарии поддержали на заседании комитета по законодательству 10 ноября. Под новый запрет попадает курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях, расположенных во дворах.

По сути, незаконным может оказаться курение кальяна почти в любом кафе и ресторане, только если заведение не расположено в отдельно стоящем доме. «Кальяны как одна из позиций меню встречается в кафе, барах и ресторанах. Не все хотят, чтобы во время приема пищи за соседним столиком дымили. По факту, кальянные обходят прямой запрет на курение в общественных местах, ведь всем ясно, что «нетабачные смеси» – это только уловка, и на самом деле в таких заведениях можно приобрести любой вид табака», – считает председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Запрет будет налагаться на курение кальянов как на табачных, так и на нетабачных смесях. За несоблюдение требований должностным лицам будет грозить штраф до 20 тыс. рублей, физическим лицам – до 50 тыс. рублей. Штрафы для граждан новым законопроектом не предусмотрены.