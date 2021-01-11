Ресторан «Манеж» в Петербурге закрывают через суд

В Санкт-Петербурге арбитражный суд города и Ленинградской области признал нахождение ресторана «Манеж» на Филологическом проспекте незаконным. Дирижеры Юрий Башмет и Валерий Георгиев владеют акциями, которые управляют общепитом.

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) установила, что комитет по управлению имуществом города в 2008 году передал переулок ООО «Центр творческих встреч «Эльба». После соглашения, организация должна была там создать «благоприятную зону».

«В настоящее время переулок используется коммерческой организацией «Центр творческих встреч «Эльба» для осуществления предпринимательской деятельности», — сообщили в УФАС.

Кроме того, в антимонопольной службе сообщают, что арендатор нарушает закон о защите конкуренции.