Экомобили в Петербурге продолжают свою работу в новогодние праздники

В Санкт-Петербурге утвердили адресную программу стоянки экомобилей на 2021 год. Экологичные машины будут работать даже в новогодние праздники.

Комитет по благоустройству Петербурга сообщает, что эти машины предназначены для сдачи тех отходов, которые имеют высокий класс опасности и их невозможно утилизировать вместе с другим мусором. Так петербуржцы смогут сдать лампы и ртутные градусники, а также батарейки.

В среду, 6 января экомобили будут работать в Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Кировском и Выборгском районах города. Работа будет осуществляться до 24 адресам.