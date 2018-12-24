В Петербурге увеличится число экобоксов по сбору опасных отходов

С 2019 года в Северной столице увеличится число экобоксов и будет расширен перечень принимаемых отходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Петербуржцы смогут сдать не только медицинские ртутные термометры, ртутные лампы, аккумуляторы и батарейки, но и оргтехнику, к которой относятся компьютеры и периферийные устройства.

Количество экобоксов увеличится с 381 до 407 штук.

В Петербурге курсируют семь экомобилей. Узнать расписание и режим работы можно на сайте «Экологический сервис Санкт-Петербург».

«За 2018 год в городе было собрано и утилизировано около 54 тонн опасных отходов», – отметили в пресс-службе комитета.