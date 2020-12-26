С 1 января проезд в транспорте Петербурга будет увеличен

В Санкт-Петербурге правительство утвердило цены на проезд в общественном транспорте в 2021 году.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что с 1 января проезд в метрополитене обойдется жителям в 60 рублей. Для поездки на наземном транспорте Петербурга, необходимо будет заплатить 55 рублей.

Однако будут продолжать действовать льготы на стоимость проезда. По карте «Подорожник» стоимость проезда будет стоить 41 рубль, а на наземном транспорте — 36 рублей. При оплате поездки картой «Мир», цена за билет будет составлять 44 рубля. Если петербуржец будет платить «Единой Картой Петербужца», стоимость поездки будет составлять 39 рублей.