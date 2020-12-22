В Смольном решили бороться с абортами

О данном решении сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков во время заседания городского правительства.

Вопрос об абортах был задан депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Он отметил, что большинство «нормальных» людей обеспокоены «печальной» статистикой по абортам. Ржаненков ответил, что подобная проблема в Петербурге действительно есть. Он добавил, что одним из способов ее решения является предоставление женщинам женских консультациях информации о существующих мерах поддержки в случае, если они рассматривают вариант прерывания беременности. Данные меры нацелены на то, чтобы женщины изменили свое решение.

По словам чиновника, власти планируют сократить количество абортов, чтобы повысить рождаемость.