Историк Соколов снова раскаялся в совершённом убийстве

Сегодня, в понедельник, 14 декабря проходит очередное судебное заседание по делу убийства молодой аспирантки историком Соколовым.

Суд обратился к обвиняемому с вопросом о том, признаёт ли он свою вину по делу. Соколов ответил, что полностью признаётся в содеянном и раскаивается, но также подчеркнул, что убийство было не умышленным. Соколов рассказал в суде, что то состояние, в котором он был во время убийства, он описывает как чувство "полного умопомрачения".

Историк Соколов также сообщил, что проводит дни и ночи только в мыслях о содеянном, поэтому душа у него пребывает в болезненном состоянии.

Напомним, что следствие выдвинуло версию о том, что в 2019 году в ноябре месяце Олег Соколов, который раньше был доцентом истории в высшем учебном заведении СПбГУ, совершил убийство своей возлюбленной, а затем расчленил её тело и выкинул в реку.