Петербургские родители тратят на образование и развитие детей ежемесячно 11,9 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге родители тратят 11,9 тысяч рублей ежемесячно на образование детей и их развитие. По всей России родители в среднем тратят на образование детей 7,5 тысяч рублей каждый месяц.

Согласно исследованиям НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни», за весь период жизни ребенка от детского сада до окончания вуза в Петербурге родители тратят в среднем 4 млн рублей.

Больше всего денег на образование и развитие детей тратят в Москве — 13,6 тыс. рублей каждый месяц. Самые высокие затраты идут на спортивные секции — около 40%. 39% всех расходо тратится на творческие и технические кружки, а также школы. Остальные 21% — на изучение иностранных языков.