Курьеров «Яндекс.Еды» заменяют на роботов

В сервисе по доставке продуктов и еды появилась новая услуга бесплатной доставки. Теперь еду, а также продукты покупателю сможет доставить робот «Яндекс.Ровер». Данной услугой смогут воспользоваться жители Москвы и Иннополиса под Казанью.

В Москве услуга бесплатной доставки роботом доступна только в деловом квартале «Белая площадь» около метро «Белорусская» из нескольких ресторанов.

Для того, чтобы воспользоваться услугами робота-доставщика, пользователь приложения «Яндекс.Еда» должен выбрать соответствующий вид доставки. По прибытии робота на место доставки покупатель должен открыть крышку «курьера на колесах» через смартфон.