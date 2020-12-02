Депутатами фракции «Единая Россия» был направлен запрос губернатору города Санкт-Петербург Александру Беглову по расклейке листовок, которые содержат неправдободобные сведения о работе Дениса Четырбока.
По словам представителей фракции «Единая Россия» в нескольких районах Северной столицы неизвестные расклеивали листовки с информацей, которая, не соответствует действительности. Цитата из депутатского запроса: "Искаженные сведения о работе парламентария и его законотворческих инициативах", другими словами, Денис Четырбок был обвинён в лоббировании различных законопроектов, которые могли нанести вред малому бизнесу города. Распространение подобных листовок происходило в пероде с 23 по 24 ноября в в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города.
Сегодня, 2 декабря, во вторник, Макаров заявил, что расклейщиков поймали. Было установлено, что распространение происходило в ночное время суток.
Расклейщики листовок против депутата Дениса Четырбока взяты под стражу
© Фото: pixabay.com
Требуют найти заказчиков.
Депутатами фракции «Единая Россия» был направлен запрос губернатору города Санкт-Петербург Александру Беглову по расклейке листовок, которые содержат неправдободобные сведения о работе Дениса Четырбока.
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