«Любовь 24 часа»: Петербург «прославился» рекламой интим-услуг на асфальте

Осень, поздний вечер пятницы. По Московскому проспекту от станции метро «Московские ворота» до «Электросилы» неспешно идут два молодых человека спортивного телосложения. Время от времени они останавливаются, прикладывают к асфальту трафареты и раскрашивают их с помощью баллончика белой краской. Никто из них не оглядывается по сторонам – кажется, что ребята выполняют законную работу – такую же, как поливать клумбы или рисовать на тротуарах разметку для велодорожек. Только идя следом за ними, читаем появляющиеся на асфальте надписи: «ЛЮБОВЬ», «КИСКИ», «VIP ОТДЫХ» и номера телефонов.

Такого обилия «кисок» и «любви» нет ни в одном другом городе России, что принесло городу печальную славу. «Санкт-Петербург.ру» узнал, почему уличная реклама проституции стала «визитной-карточкой» Северной столицы и насколько велика проблема рынка интим-услуг в городе.

«Это не входит в обязанности города»

Первая трафаретная реклама секс-услуг в Петербурге появились в 2012 году. Уже через полтора года объявления на асфальте заполонили весь город. К ним прибавились листовки на фонарных столбах и досках объявлений. Это административное нарушение часто остается без наказания. Кроме полиции, никто за руку расклейщиков ловить не имеет права.

Активистам долго пришлось бороться за то, чтобы в перечень работ по благоустройству тротуаров включили стирание трафаретной рекламы. Как сообщил «Санкт-Петерубрг.ру» координатор по выявлению и борьбе с незаконной рекламой движения «Красивый Петербург» Вадим Линин, из Смольного «прилетали» однотипные отписки: это не входит в обязанности города. В обязанности комитета по благоустройству эту работу включили лишь в 2017 году.

«Пока откровенно плохо, но все же работа ведется. Если бы трафареты стирали сразу после того, как они появляются, то они перестали бы возникать вновь и вновь. А сейчас они могут «висеть» месяцами, – уточнил Линин. – Наши люди постоянно срывают листовки, закрашивают трафареты. Мы нашли растворитель, который смывает надписи с гранита за 15-30 секунд. На асфальте – тяжелее, но лучше, чем все остальные средства. Недавно нанесенные трафареты стирает очень хорошо. Предлагали комитету по благоустройству воспользоваться такими технологиями – пока безрезультатно».

Фото: Александр Шанцев / vk.com/devochki24

Бесценный автодозвон

Три года активисты «Красивого Петербурга» добивались введения телефонного автоинформирования притонов на городском уровне, проще говоря - автодозвона: когда на телефоны, указанные в рекламе, звонят роботы и загружают линию, рассказывая про нарушение закона.

«Нам объясняли, что такая программа нуждается в очень большом финансировании, но это оказалось не так: никаких дополнительных устройств не потребовалось – только разрешения», – поясняет Линин. Программа в городском масштабе начала работать в августе 2017 года.

«Есть разные суждения на счет того, может ли в стране иметь место проституция, надо ли ее легализовать и так далее. В любом случае, сейчас она вне закона, а значит, реклама интим-услуг указывает на наличие организованной преступной группы, которая не только занимается противоправной деятельностью, но и осуществляет ее распространение, рисуя и расклеивая объявления», – добавил координатор движения. По его словам, полиция не занимается этим системно – количество борделей столь велико, что пришлось бы бросить все силы правоохранительных органов, чтобы закрыть их все.

Разговаривать с расклейщиками тоже бесполезно. «Постоянно ходим и срываем объявления, иногда возникают серьезные конфликты. На меня было совершенно уже шесть нападений. Расклейщики – это совершенно разные люди. Среди них есть и приезжие, и петербуржцы», – рассказал Ливин.

Реклама – верхушка айсберга

Реклама интим-услуг на асфальте – верхушка айсберга, проблема кроется куда глубже.

«Это несколько ханжеская позиция: "Меня оскорбляет реклама проституции!". То есть само наличие проституции и того, в каком положении находятся люди, которые в нее вовлечены, почему-то волнует немногих, – удивляется координатор проекта «Ребра Евы» Леда Гарина, которая не первый год занимается изучением «сферы интим-услуг». – Самое ужасное – это принятие за норму того, что человека можно покупать. А с помощью таких объявлений эта норм только укрепляется, и в сознании людей появляется тезис: покупать человека – это нормально».

Точных данных о том, каковы масштабы рынка секс-услуг в Петербурге, нет. По данным различных НКО, проституцией в Петербурге занимаются до ста тыс. женщин, а информации о мужчинах нет вовсе. При этом официальная статистика выглядит оптимистично: Северная столица возглавляет рейтинг по числу протоколов, составленных на задержанных за проституцию, – более 1,3 тыс. в год. В Москве это цифра едва превышает 1,2 тыс.

У активистов другое мнение о том, насколько досконально правоохранительные органы занимаются вопросом. «Любая сфера, связанная с проституцией, контролируется полицией, – считает Гарина. – Был случай, когда наши активистки шли по улице и заливали краской из баллончика последние цифры номеров борделей на асфальте. Их остановила полиция, увезла в отделение – якобы девушки занимаются вандализмом. На объяснение, что они закрашивают объявления о борделях, активистки услышали: "А откуда вы знаете, что это бордели?". Хотя всему городу известно, что это за объявления. Полиции явно было невыгодно, чтобы такую рекламу закрашивали. В противном случае, они бы останавливали тех, кто рекламу наносит, а не стирает».

Фото: Александр Шанцев / vk.com/devochki24

«Виновата сама!»

Бордели, стриптиз-бары, массажные салоны – Петербург, как и большинство крупных городов России, окутан сетью салонов проституции. По информации «Ребер Евы», один и тот же владелец может контролировать, к примеру, 16 «точек», находящихся в разных районах города. В сетевой работе могут участвовать даже гостиницы: когда одинокий мужчина заселяется в отель, ему предлагают секс-услуги, звоня на внутренний телефон.

«Как-то я прочитала в СМИ, что напротив моего дома закрыли бордель. При этом странные личности, которые туда заходили раньше, продолжили это делать и после закрытия, – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» активистка проекта Юлия Алимова. – Очевидно, бордель "закрыли" для отвода глаз и в действительности он продолжил работу по прежнему адресу».

Власти Петербурга видят угрозу не в организаторах борделей, а в самих «жрицах любви». В 2011 году городской ЗакС готовил поправки в федеральный Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие повышение штрафов и возможность помещения проституток под арест на десять суток. Депутат Виталий Милонов в 2014 году даже пытался добиться уголовного наказания для тех, кто оказывает интим-услуги. Правда, дальше слов дело не пошло, и последние пару лет проблема проституции не стоит на повестке дня у парламентариев.

Алимова считает, что это, скорее, к лучшему: «Если бы петербургские политики занялись темой проституции, возможно, стало бы только хуже – неизвестно, с какой точки зрения они бы стали ее рассматривать. Скорее всего, с точки зрения аморальности женщин вообще».

Акция против рекламы. Фото: paperpaper.ru

Что делать?

В Петербурге, по данным Института социологии РАН, большая часть проституток – это не мигрантки, а местные жительницы, многие из которых злоупотребляют наркотиками. По информации «Ребер Евы», большая часть девушек вовлекаются в проституцию обманом.

«Действуют так называемые "лавер-бои", которые знакомятся с ними, влюбляют их в себя, заставляют прийти в бордель и, естественно, психика девушек там ломается. Используется и система посредниц. Посредницей может оказаться кто угодно – подруга, родственница, которая обещала хорошую работу за границей. Вынуждает к такому почти всегда – нужда, а следом идет обман», – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» Леда Гарина.

По мнению активисток, легализация проституции не даст положительных плодов – в Европе она провалилась. С 2002 года, когда в Германии была легализована проституция, вместе с общим ростом рынка секс-услуг выросло и количество нелегальной проституции.

«В Западной Европе до 90% людей в проституции – мигрантки, потому что идут в эту сферу почти всегда от безысходности, а местные гражданки хорошо защищены государством, и у них такой нужды нет», – добавила Алимова.

«Положительные результаты получили в Швеции и Норвегии, где криминализировали деятельность борделей, сутенеров и самих клиентов, а занятие проституции декриминализировали. По тем данным, которые есть у нас, это сильно сократило трафик людей, которых завозили в эти страны, и сильно уменьшило число уличной проституции», – предложила выход из положения координатор проекта «Ребра Евы» Леда Гарина.