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«Любовь 24 часа»: Петербург «прославился» рекламой интим-услуг на асфальте

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© Фото: Reuters

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Северная столица стала лидером по количеству рекламы проституции на улицах города. Первый снег на время скрыл призывные надписи на асфальте, однако сотни подпольных салонов продолжают свою работу.

Осень, поздний вечер пятницы. По Московскому проспекту от станции метро «Московские ворота» до «Электросилы» неспешно идут два молодых человека спортивного телосложения. Время от времени они останавливаются, прикладывают к асфальту трафареты и раскрашивают их с помощью баллончика белой краской. Никто из них не оглядывается по сторонам – кажется, что ребята выполняют законную работу – такую же, как поливать клумбы или рисовать на тротуарах разметку для велодорожек. Только идя следом за ними, читаем появляющиеся на асфальте надписи: «ЛЮБОВЬ», «КИСКИ», «VIP ОТДЫХ» и номера телефонов.

Такого обилия «кисок» и «любви» нет ни в одном другом городе России, что принесло городу печальную славу. «Санкт-Петербург.ру» узнал, почему уличная реклама проституции стала «визитной-карточкой» Северной столицы и насколько велика проблема рынка интим-услуг в городе.

«Это не входит в обязанности города»

 

Первая трафаретная реклама секс-услуг в Петербурге появились в 2012 году. Уже через полтора года объявления на асфальте заполонили весь город. К ним прибавились листовки на фонарных столбах и досках объявлений. Это административное нарушение часто остается без наказания. Кроме полиции, никто за руку расклейщиков ловить не имеет права.

Активистам долго пришлось бороться за то, чтобы в перечень работ по благоустройству тротуаров включили стирание трафаретной рекламы. Как сообщил «Санкт-Петерубрг.ру» координатор по выявлению и борьбе с незаконной рекламой движения «Красивый Петербург» Вадим Линин, из Смольного «прилетали» однотипные отписки: это не входит в обязанности города. В обязанности комитета по благоустройству эту работу включили лишь в 2017 году.

«Пока откровенно плохо, но все же работа ведется. Если бы трафареты стирали сразу после того, как они появляются, то они перестали бы возникать вновь и вновь. А сейчас они могут «висеть» месяцами, – уточнил Линин. – Наши люди постоянно срывают листовки, закрашивают трафареты. Мы нашли растворитель, который смывает надписи с гранита за 15-30 секунд. На асфальте – тяжелее, но лучше, чем все остальные средства. Недавно нанесенные трафареты стирает очень хорошо. Предлагали комитету по благоустройству воспользоваться такими технологиями – пока безрезультатно».

Фото: Александр Шанцев / vk.com/devochki24

 

Бесценный автодозвон

 

Три года активисты «Красивого Петербурга» добивались введения телефонного автоинформирования притонов на городском уровне, проще говоря - автодозвона: когда на телефоны, указанные в рекламе, звонят роботы и загружают линию, рассказывая про нарушение закона.

«Нам объясняли, что такая программа нуждается в очень большом финансировании, но это оказалось не так: никаких дополнительных устройств не потребовалось – только разрешения», – поясняет Линин. Программа в городском масштабе начала работать в августе 2017 года.

«Есть разные суждения на счет того, может ли в стране иметь место проституция, надо ли ее легализовать и так далее. В любом случае, сейчас она вне закона, а значит, реклама интим-услуг указывает на наличие организованной преступной группы, которая не только занимается противоправной деятельностью, но и осуществляет ее распространение, рисуя и расклеивая объявления», – добавил координатор движения. По его словам, полиция не занимается этим системно – количество борделей столь велико, что пришлось бы бросить все силы правоохранительных органов, чтобы закрыть их все.

Разговаривать с расклейщиками тоже бесполезно. «Постоянно ходим и срываем объявления, иногда возникают серьезные конфликты. На меня было совершенно уже шесть нападений. Расклейщики – это совершенно разные люди. Среди них есть и приезжие, и петербуржцы», – рассказал Ливин.

Реклама – верхушка айсберга

 

Реклама интим-услуг на асфальте – верхушка айсберга, проблема кроется куда глубже.

«Это несколько ханжеская позиция: "Меня оскорбляет реклама проституции!". То есть само наличие проституции и того, в каком положении находятся люди, которые в нее вовлечены, почему-то волнует немногих, – удивляется координатор проекта «Ребра Евы» Леда Гарина, которая не первый год занимается изучением «сферы интим-услуг». – Самое ужасное – это принятие за норму того, что человека можно покупать. А с помощью таких объявлений эта норм только укрепляется, и в сознании людей появляется тезис: покупать человека – это нормально».

Точных данных о том, каковы масштабы рынка секс-услуг в Петербурге, нет. По данным различных НКО, проституцией в Петербурге занимаются до ста тыс. женщин, а информации о мужчинах нет вовсе. При этом официальная статистика выглядит оптимистично: Северная столица возглавляет рейтинг по числу протоколов, составленных на задержанных за проституцию, – более 1,3 тыс. в год. В Москве это цифра едва превышает 1,2 тыс.

У активистов другое мнение о том, насколько досконально правоохранительные органы занимаются вопросом. «Любая сфера, связанная с проституцией, контролируется полицией, – считает Гарина. – Был случай, когда наши активистки шли по улице и заливали краской из баллончика последние цифры номеров борделей на асфальте. Их остановила полиция, увезла в отделение – якобы девушки занимаются вандализмом. На объяснение, что они закрашивают объявления о борделях, активистки услышали: "А откуда вы знаете, что это бордели?". Хотя всему городу известно, что это за объявления. Полиции явно было невыгодно, чтобы такую рекламу закрашивали. В противном случае, они бы останавливали тех, кто рекламу наносит, а не стирает».

Фото: Александр Шанцев / vk.com/devochki24

 

«Виновата сама!»

 

Бордели, стриптиз-бары, массажные салоны – Петербург, как и большинство крупных городов России, окутан сетью салонов проституции. По информации «Ребер Евы», один и тот же владелец может контролировать, к примеру, 16 «точек», находящихся в разных районах города. В сетевой работе могут участвовать даже гостиницы: когда одинокий мужчина заселяется в отель, ему предлагают секс-услуги, звоня на внутренний телефон.

«Как-то я прочитала в СМИ, что напротив моего дома закрыли бордель. При этом странные личности, которые туда заходили раньше, продолжили это делать и после закрытия, – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» активистка проекта Юлия Алимова. –  Очевидно, бордель "закрыли" для отвода глаз и в действительности он продолжил работу по прежнему адресу».

Власти Петербурга видят угрозу не в организаторах борделей, а в самих «жрицах любви». В 2011 году городской ЗакС готовил поправки в федеральный Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие повышение штрафов и возможность помещения проституток под арест на десять суток. Депутат Виталий Милонов в 2014 году даже пытался добиться уголовного наказания для тех, кто оказывает интим-услуги. Правда, дальше слов дело не пошло, и последние пару лет проблема проституции не стоит на повестке дня у парламентариев.

Алимова считает, что это, скорее, к лучшему: «Если бы петербургские политики занялись темой проституции, возможно, стало бы только хуже – неизвестно, с какой точки зрения они бы стали ее рассматривать. Скорее всего, с точки зрения аморальности женщин вообще».
Акция против рекламы. Фото: paperpaper.ru

 

Что делать?

 

В Петербурге, по данным Института социологии РАН, большая часть проституток – это не мигрантки, а местные жительницы, многие из которых злоупотребляют наркотиками. По информации «Ребер Евы», большая часть девушек вовлекаются в проституцию обманом.

«Действуют так называемые "лавер-бои", которые знакомятся с ними, влюбляют их в себя, заставляют прийти в бордель и, естественно, психика девушек там ломается. Используется и система посредниц. Посредницей может оказаться кто угодно – подруга, родственница, которая обещала хорошую работу за границей. Вынуждает к такому почти всегда – нужда, а следом идет обман», – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» Леда Гарина.

По мнению активисток, легализация проституции не даст положительных плодов – в Европе она провалилась. С 2002 года, когда в Германии была легализована проституция, вместе с общим ростом рынка секс-услуг выросло и количество нелегальной проституции.

«В Западной Европе до 90% людей в проституции – мигрантки, потому что идут в эту сферу почти всегда от безысходности, а местные гражданки хорошо защищены государством, и у них такой нужды нет», – добавила Алимова.

«Положительные результаты получили в Швеции и Норвегии, где криминализировали деятельность борделей, сутенеров и самих клиентов, а занятие проституции декриминализировали. По тем данным, которые есть у нас, это сильно сократило трафик людей, которых завозили в эти страны, и сильно уменьшило число уличной проституции», – предложила выход из положения координатор проекта «Ребра Евы» Леда Гарина.

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