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Lona стало лучшим приложением по версии Google Play

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© Фото: pixabay.com

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Кроме этого приложения Google отметила лучшую игру среди смартфонов, которая называется Genshin Impact.

Сервис Google Play составил рейтинг лучших приложений для телефонов. Лучшим приложением стало мобильное приложение Lona, которое предназначено для расслабления перед сном. Игра Genshin Impact стала лучшей игрой для смартфона.

Кроме того, в составленном рейтинге в пятерке лучших оказалось приложение Grid Diary, предназначенное для планирования, а также программа для осуществления видеозвонков ZOOM Cloud Meetings.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что создано новое приложение, которое позволяет отследить людей, которые заразились коронавирусной инфекцией.

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