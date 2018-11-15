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На карте Петербурга отметили, где случалось больше всего ДТП в прошлом году

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© Фото: flickr.com

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В перечень вошли проспект Стачек и Ветеранов, Ленинский и Индустриальный проспекты, Московское шоссе.

Появилась карта самых аварийно-опасных участков дорог в Петербурге. На ней указаны 175 мест концентрации ДТП, определенных региональным управлением ГИБДД по итогам 2017 года.

Один из инициаторов проекта депутат городского ЗакСа Алексей Цивилёв рассказал, что на карте также указаны необходимые мероприятия по устранению причин и условий ДТП.

Предупреждения об опасных участках дорог должны появиться в приложениях-навигаторах. «Основные причины ДТП – это превышение скорости, несоблюдение дистанции и правил проезда перекрестков. Предупреждение о приближении к опасному участку и необходимости снизить скорость повысит бдительность водителей и поможет избежать аварий. Это профилактический инструмент», – подчеркнул депутат.

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Цивилёв добавил, что не все зоны попадают под действующее определение «аварийно-опасных», однако даже они требуют внимания. «Например, в Кировском районе пересечение Дачного проспекта и проспекта Ветеранов в список ГИБДД не вошло. Мы добивались решения по нему отдельно. Наглядная карта привлечет внимание активных горожан к таким примерам», – высказался парламентарий.

Отмечается, что в населенных пунктах аварийно-опасными считаются участки дорог протяженностью от 200 метров, либо перекрестки, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

В перечень ГИБДД в настоящий момент входят проспект Стачек, проспект Ветеранов, Ленинский проспект, Индустриальный проспект, Московское шоссе и другие магистрали. Ссылка на Картах Google.

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