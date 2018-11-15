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Петербург занял 13 место в рейтинге лучших дорог среди городов России

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© Фото: Instagram / @zsd_mss

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Рейтинг составлен по результатам опроса российских водителей.

Северная столица расположилась на 13 месте в рейтинге городов России с лучшими дорогами. Об этом сообщает SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Среди российских водителей провели опрос, их просили оценить среднее состояние дорог в их городах, выбрав один из вариантов ответа: «отличное», «хорошее», «удовлетворительное» или «неудовлетворительное».

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Всего в рейтинге представлены 37 крупных городов России.

Первое место заняла Тюмень со средним баллом 4,25. Затем идут Набережные Челны (3,75), Москва (3,57) и Кемерово (3,50). Замыкает пятерку городов России с лучшими дорогами Новокузнецк (3,48). Петербург набрал 3,08 балла.

Самые плохие дороги, по мнению участников опроса, в Саратове (2,54 балла), Рязани (2,52) и Владивостоке (2,45).

Опрос проводился среди людей старше 18 лет с водительскими правами. Он прошел с 25 октября по 12 ноября.

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