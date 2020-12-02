Илон Маск планирует отправить человека на Марс

Илон Маск, предприниматель, генеральный директор и основатель компании SpaceX, сообщил, когда примерно планируется полет человека на Марс. По словам генерального директора компании, долгожданный полет человека на Марс может состояться в ближайшие шесть лет. Об этом Илон Маск рассказал на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет…Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — заявил Маск.

Также Илон сообщил, что появится возможность отправить космический корабль без экипажа на Марс. Это будет сделано примерно в течение двух лет.