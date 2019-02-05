Человек с Марса: Илон Маск и его борьба за будущее цивилизации

«Я верю, что есть какое-то объяснение для этой вселенной, то, что вы называете Богом», – сказал в ноябре 2018 года Илон Маск.

Сам инженер и миллиардер верит не в бога, а в науку. Он никогда не связывался с духовными практиками и вообще считает, что мы, возможно, живем в симуляции, а не в реальном мире. А чего еще ждать от человека, который говорит, что возможно практически все – если это не нарушает законы физики.

Травля в школе

Сын инженера и фотомодели знания полюбил в раннем детстве, а вот популярностью у сверстников долгое время не пользовался. Одноклассники не раз издевались над юным Илоном.

«Они заставили моего лучшего друга попросить меня выйти из укрытия, чтобы избить. Это было очень больно... Поэтому период взросления был для меня сложным. Такое постоянно происходило на протяжении нескольких лет», – вспоминал Маск прошлое.

От жестокости реального мира Илон спасался с помощью компьютеров и программирования. Будущий гений написал на древнем по нашим меркам аппарате Commodore VIC-20 игру-стрелялку и заработал на ней аж 500 долларов. Проект стал первым шагом на пути Маска к успеху – под конец 2018 года его состояние оценивалось в 23,6 млрд долларов.

Первая часть жизни будущего богача прошла в Южно-Африканской Республике. Заработав достаточно денег, в 17-летнем возрасте он перебрался к родственникам в Канаду, а через несколько лет наконец попал в США, где стал изучать в Пенсильванском университете физику и экономику.

Фото: The Henry Ford Foundation

Бизнес вместо учебы

Затем Илон оказался в легендарном Стэнфордском университете. Там он собирался продолжить учебу в аспирантуре, но его планы поменялись – Маск ушел оттуда через два дня после зачисления.

Предприниматель решил, что стоит поторопиться и как можно скорее начать развиваться в интернет-бизнесе, который тогда только набирал обороты. Идея Илона была довольно простой – перенести в онлайн телефонный справочник и дополнить его электронными картами.

Для воплощения замысла в 1995 году Маск привлек своего брата Кимбала, с которым он основал компанию Global Link. Проект, позднее переименованный в Zip2, за пару лет стал очень успешным и прибыльным – уже спустя четыре года Илон получил 22 млн долларов за продажу своей доли компании.

Дальше – больше. Следующей идеей визионера стал X.com, один из первых в мире онлайн-банков. Вскоре после запуска сервис объединился с платежной системой PayPal, которой до сих пользуются во всем мире.

Питер Тиль и Илон Маск. Фото: AP

Жизнь на Марсе

В детстве Маск зачитывался научной фантастикой, в том числе книгами культового автора и ученого Айзека Азимова. С тех пор бизнесмен мечтает об освоении космоса и колонизации Марса.

«Если начнется Третья мировая война, мы должны быть уверены, что где-то в другом месте есть люди, которые помогут возродить цивилизацию и быстрее пережить темные времена», – считает Маск.

От сделки X.com с PayPal предприниматель получил примерно 165 млн долларов. Большую часть из них, примерно 100 млн, он вложил в SpaceX, компанию своей мечты. Маск рассчитывал, что разработки организации помогут сделать полеты в космос дешевле и, следовательно, ускорить колонизацию Марса. Если все пойдет по плану главы SpaceX, первая экспедиция на Красную планету состоится в 2024 году.

Илон не раз подчеркивал опасность путешествия на Марс. Тем не менее он заявляет, что с вероятностью в 70% будет в нем участвовать. «Многие взбираются на горы. На Эвересте постоянно гибнут люди. Но они все равно делают это, чтобы проверить себя», – считает он.

В начале февраля 2019 года в SpaceX протестировали двигатель Raptor, который поставят на межпланетный корабль Starship. Аппарат через четыре года должен совершить полет вокруг Луны.

Фото: Susana Gonzalez / Bloomberg / Getty Images

Пример для супергероев

По словам режиссера «Железного человека» Джона Фавро, Маск был прототипом главного персонажа серии супергеройских фильмов. Ничего удивительного в этом нет. Как и Тони Старк, Илон занимается всем и сразу.

Техногуру выпускает электромобили под брендом Tesla, один из которых даже отправил в космос, роет тоннели для развития скоростного общественного транспорта, создает огнеметы в The Boring Company и планирует покрыть всю Землю беспроводным интернетом.

Маск хочет разместить вокруг планеты спутники, которые будут раздавать Wi-Fi. Первые аппараты запустили на околоземную орбиту в 2018 году, их число должно увеличиться до 12 тыс. к 2024 году.

К сожалению, в России беспроводной интернет Маска работать не будет. Отечественные СМИ писали, что Минобороны планирует блокировать сигнал по соображениям безопасности.

Видео: YouTube / SpaceX

«Как тебе такое, Илон Маск?»

Эксцентричный миллиардер знаменит не только своим бизнесом и изобретениями, но и ситуациями, в которые он попадает.

В сентябре 2018 года Илон стал гостем подкаста «Joe Rogan Experience». Ведущий Джо Роган предложил ему попробовать марихуану. Маск спросил, легально ли это в Калифорнии, и после утвердительного ответа сделал затяжку. Видео из студии транслировалось в интернете, поэтому кадры с предпринимателем сразу же стали мемом.

Еще одна популярная шутка – фраза «Как тебе такое, Илон Маск?». Российские пользователи сети в 2018 году часто публиковали с такой подписью нелепые новости и лайфхаки соотечественников, например, фотографии пультов от телевизора в целлофановых пакетах. Вскоре мем стал популярным и за границей.

Бизнесмен также прославился непростым характером и поведением. Летом 2018 года в Таиланде из-за проливных дождей затопило пещеру, в которой на экскурсии находились игроки школьной футбольной команды. Маск разработал небольшую субмарину, с помощью которой якобы можно было поднять детей на поверхность.

Один из главных экспертов спасательной операции дайвер Верн Ансворт не оценил план Илона. Он счел его предложение «пиар-трюком», а подлодку – бесполезной. Миллиардер обиделся и обозвал специалиста педофилом.

Школьников в итоге удалось спасти без помощи Маска, а вот репутация предпринимателя была подпорчена. Звезда сериала «Кремниевая долина» Кумэйл Нанджиани написал в Twitter, что слова Илона основаны лишь на стереотипах. «Он назвал его педофилом, потому что не мог представить другую причину, почему белый мужчина находится в Таиланде», – заявил актер.

Фото: Reuters

«У меня нет ответов на все вопросы»

Несмотря на подобные случаи, глава Tesla и SpaceX остается влиятельным изобретателем и одним из главных современных мечтателей. Он известен как большой трудоголик, что Илон объясняет своим «инопланетным» происхождением. Иногда ему приходится работать по 120 часов в неделю, то есть примерно по 17 часов в день.

Маск часто ночует на работе, и из-за жестких требований к производительности подчиненные также жили в тяжелом графике. «Каждый день все вокруг думали, что это может быть их последний день на работе. Илон много заботится о человечестве, но ему плевать на людей по отдельности», – рассказал один из бывших менеджеров Tesla.

Особое внимание предприниматель сейчас уделяет проблеме развития искусственного интеллекта, который, по его мнению, уничтожит человечество. Маск уверен, что этого можно избежать, если люди объединятся с компьютерами и получат их возможности. В 2016 году Илон создал компанию Neuralink, разрабатывающую для этой цели специальные имплантаты. Неизвестно, что в итоге получится, но понятно одно – в будущем не уверен никто, даже величайшие умы современности.

«У меня нет ответов на все вопросы. Я не скрываю этого. Я пытаюсь понять, какие действия нужно предпринять, чтобы достичь светлого будущего. Если у вас есть какие-то идеи, я готов их выслушать», – говорит Маск.

Фото: Joshua Lott/Getty Images