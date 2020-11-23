В Новосибирске женщина выбросила щенка на мороз

В городе Новосибирск женщина хладнокровно выкинула маленького щенка в мороз с намерением оставить его замерзать недалеко от приюта.

Маленький чёрный малыш пытался несколько раз вернуться к машине, откуда он был выброшен и не понимал, что женщина от него избавилась.

Сотрудники приюта рассказали, что щенок не знал, куда ему идти и решил вернуться на место, где женщина его оставила. Там он провёл два часа на снегу и морозе. Малыш скулил и визжал от холода.

К счастью, малыша вовремя заметили сотрудники приюта, один из работников, проходивший рядом, подобрал замёрзшего щенка и отнёс в приют. Теперь сотрудники ищут щенку новых добросовестных хозяев, которые будут о нём заботиться.