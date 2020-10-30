В Купчино вернули отопление

В пятницу, утром 29 октября в районной администрации Фрунзенского района сообщили, что в 33 дома района возвращается отопление.

«В 6.30 работы на Пловдивской, 9 (Будапештской, 84), были завершены. Начата промывка и заполнение участка трубопровода», — рассказывают в администрации.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводились строительные работы по замену участка трубопровода, из-за которых все дома района перевели на резервную схему отопления. Однако при переводе на такую систему большинство домов осталось без тепла.

Ненадежный участок трубы обнаружили во время планового осмотра. Затем решили его отремонтировать, чтобы избежать серьезных последствий.