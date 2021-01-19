Во Фрунзенском районе детский сад и школа остались без отопления

Пресс-служба районной администрации сообщила, что 19 января будет отключено отопление сразу у 19 объектов Фрунзенского района. Так, с 11 часов утра до 7 утра следующего дня отопления нет и не будет у школы, детсада и женской консультации, а также у 16 жилых домов.

Причина отключения отопления в аварии на трубопроводе, что находится на Пражской улице. Однако жители района сообщают, что отопление уже отключали позавчера, а именно 17 января.

Вероятно, людям придется спасаться обогревателями и теплой одеждой.