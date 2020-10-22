В Петербурге рассмотрят проект планировки и межевания территории Пушкинского района

22 октября, в четверг, начнется онлайн обсуждение по поводу проекта планировки и межевания территории Пушкинского района.

Будет рассматриваться проект межевания и проект планировки участка Пушкинского района, которая, в свою очередь, ограничена Киевским шоссе, проектируемой магистралью, полосой отвода ж/д дороги, а также административной границей с Ленинградской областью.

По плану проекта, создадут университетский городок национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Санкт-Петербурга. Данный проект назвали «ИТМО Хайпарк».

Все обсуждения по поводу проекта будут длиться с 22 октября по 14 декабря 2020 года.