«Подорожник» стал самым популярным проездным билетом

В Санкт-Петербурге большинство пассажиров общественного транспорта пользуются проездной картой «Подорожник». По статистике, 90% петербуржцев оплачивают проезд данной картой.

По сообщению пресс-службы комитета по транспорту, около 44% жителей Петербурга для оплаты проезда предпочитают «Подорожник», другие 42% пассажиров используют для проезда льготные проездные, остальные 4% пользуются банковскими картами для оплаты проезда.

Также отметим, что по сравнению с 2016 годом процент пользования электронными проездными в общественном транспорте Северной столицы в этом году вырос с 77% до 88%.