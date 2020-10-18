Российские школы избегут введения жесткого карантина

Сергей Кравцов, Министр просвещения, рассказал, что введения жестких карантийных мер в российских школах не будет, а образовательный процесс полностью сохранится.

«Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», — заявил Кравцов. Также министр отметил, что Москва, а также все остальные регионы, продолжают работу по защите населения от коронавируса опираясь на ту эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась в городе.

В следствие коронавирусной инфекции, на данный момент, в России на карантин закрыто 0,31% школ. Из-за ОРВИ, а также гриппа – 0,22% школ.

На сегодняшний день, по заявлению Кравцова, в России закрыто около 88 школ из-за гриппа и ОРВИ.