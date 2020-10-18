Вакцинация от коронавируса для учителей будет добровольный

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вакцинация педагогических работников от коронавируса не будет принудительной. Прививка будет добровольной, и за отказ от нее учителей не будут отстранять от работы.

Тем не менее, учителям будет предложено привиться в ходе плановой вакцинации от коронавируса, когда она начнется, но сама вакцинация не будет носить обязательного характера.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения отметил, что российские школы в большинстве не собираются переводить на жесткий карантин. На сегодняшний день на карантине из-за коронавируса, а также вспышки ОРВИ и гриппа, находится 88 школ страны.