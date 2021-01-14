Власти Петербурга предупреждают о том, что школы ждет "непростой февраль"

По информации, которая была опубликована на странице вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной в социальной сети «ВКонтакте», в настоящее время все школы города осуществляют работу в очном режиме. На дистанционном обучении находится только 22 класса.

Потехина сообщает, что ежегодно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на февраль. Именно в этом месяце большинство классов находится на карантине. Потехина отметила, что в новогодние каникулы она получила большое количество обращений, касающихся смешанного формата обучения и снятия ограничений в дополнительном образовании.

Смешанный формат обучения, по словам Потехиной, будет действовать до конца учебного гола. Снятие ограничений в дополнительном образовании все еще под вопросом.