Родители хотят убрать из школ Петербурга выпечку и молочные продукты

В школьных столовых Санкт-Петербурга работает новая система родительского контроля, которая призвана улучшить рацион школьников.

Цель проекта - убрать из школьных рационов вредные и потенциально аллергенные продукты. Родители добавляют определенные категории в стоп-листы. Выяснилось, что чаще всего детей просят не кормить молочными продуктами и выпечкой. При этом шоколадные батончики просили убрать реже, и даже предлагали наоборот, добавить в школьное питание.

Проект был запущен на портале "Петербургское образование", и к нему подключились уже 80% общеобразовательных учреждений города. Также в Северной Столице работает горячая линия, на которую можно обратиться по вопросам школьного питания.