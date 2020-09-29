В Мариинке произошел скандал из-за короткого срока продления контрактов актерам

Изначально, контракты планировали продлить на один или два года. Однако, актерам Мариинского театра получили продление лишь на 2 месяца. Источник в театре сообщает, что после того, как контракты были подписаны актерами и отправлены к руководству, работников вызвали с просьбой подписать другие контракты с новыми условиями, длительность которых составила всего два месяца.

Руководство Мариинки не раскрывает мотивы своих действий. Многие артисты обеспокоены возможностью остаться без работы к зиме. Работники находятся в замешательстве и пока что не приняли решений относительно дальнейших действий. В пресс-службе Мариинского театра отказались давать какие-либо комментарии по поводу сложившейся ситуации.