Жители Петербурга недовольны «мошенниками» на Чебоксарском переулке

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

В центре Петербурга жители Северной столицы жалуются, что на протяжении нескольких недель подозрительные люди устраивают самозахват Чебоксарского переулка. Петербуржцы утверждают, что в Центральном районе города с 6 утра выходят люди и ставят ограждения, а затем продают парковочные места, либо держат их для кого-то. При этом отмечается, что горожане уже неоднократно подавали заявку по этому делу, однако ответа все еще нет.

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