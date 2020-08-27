Бизнесмену из Петербурга дали условный срок за мошенничество с дорогами

Петербургскому предпринимателю Павлу Конашенкову, обвинявшемуся в мошенничество в особо крупном размере, был вынесен приговор Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а также к возмещению ущерба.

Объединенная пресс-служба городским судов сообщает, что бизнесмен перепродавал сведеня об участках строительства федеральных трасс ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». В результате ведомство заплатило за дороги 40,3 миллионов рублей вместо 6,6 миллионов (столько составляет рыночная цена), и понесло ущерб в размере 33,7 миллионов рублей. Также предприниматель был уличен в других эпизодах мошенничества на сумму 105 миллионов рублей.

Помимо условного срока, Конашенков обязан возместить ущерб в размере 105 миллионов рублей.