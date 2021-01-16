Петербуржцев попросили поделиться с бездомными жетонами на метро и термосами

Благотворители просят неравнодушных петербуржцев поделиться с бездомными проездными и жетонами. Об этом сообщается в официальном сообществе "Ночлежки" «ВКонтакте».

Как пояснили в организации, собственные ее запасы почти на нуле, а помощь все еще требуется людям, которые часто не могут доехать до консультационной службы, так как Петербург - большой город, а денег на проезд у них нет.

В "Ночлежке" отметили, что в день за помощью приходят до полусотни человек.

Принести жетоны или проездные можно в приют на Боровой, 112б (вход с Расстанной, 1) в любой день с 9:00 до 21:00. Их также можно оставить в копилках для пожертвований, адреса копилок можно найти на сайте.

Также в "Ночлежке" отметили морозную погоду в северной столице и попросили горожан принести термосы для бездомных, чтобы они смогли пережить зиму.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем регионе в субботу ожидаются сильные морозы.