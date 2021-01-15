16 января жителей Ленобласти ждут суровые морозы

В субботу, 16 января, в Ленинградской области ожидаются сильные морозы и облачная с прояснениями погода.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщается, что в ближайшую ночь в регионе температура воздуха будет составлять от -22 градусов до -32 градусов по Цельсию., а днем столбик термометра поднимется до -13..-23 градусов по Цельсию.

Также в области ожидается небольшой снег. Синоптики призвали жителей быт аккуратными на дорогах, так как ожидается гололедица.

Ожидается северный ветер, скорость которого будет составлять от 2 до 7 метров в секунду.