Петербургского миллиардера Сабадаша не стали отправлять в СИЗО

Петербургский суд отправил под домашний арест дважды судимого предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации от НАО (в 2005-2006 годах) Александра Сабадаша. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.
Смольнинский районный суд города отказал следствию в заключении Сабадаша под стражу, отправив гражданина под домашний арест до 7 марта.
Сабадаш обвиняется в 12 преступленях, в том числе: особо крупное мошенничество и легализация денег, приобретенных преступным путем. Сумма хищений превышает миллиард рублей. Местонахождение этих денег не установлено.